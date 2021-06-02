Euro
10.50
Dolar
8.60
BIST 100
1,429.88
Altın
1,903.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı

Değişikliğe göre Çevre Kanunu listesinde yer alan pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda geri kazanım katılım payı alınmayacak.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 02.06.2021
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı

Ankara

Çevre Kanunu listesinde yer alan pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması halinde geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik gereğince, bitkisel yağların ve madeni yağların aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda, bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmiyordu.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, Çevre Kanunu'nun ek-1 sayılı listesinde yer alan pillerin de aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması halinde, bu pillerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyecek.

Yine yönetmeliğe göre, depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemler, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulan ve bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 674 kişi hayatını kaybetti
AB, Kovid-19 nedeniyle mali kurallarını 2023'e kadar uygulamayacak
Dünya genelinde 1 milyar 980 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Bilim insanları yeni koronavirüs türlerinin ortaya çıkabileceği bölgeleri ortaya koydu
İstanbul'daki işletmeler kademeli normalleşme kapsamında müşterileriyle iş yerlerinde yeniden buluştu

Benzer haberler

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı