Ekonomi

Genç ve çocuklarda yatırım bilinci "rol modellerle" artırılacak

Türkiye'de gençlerin ve çocukların tasarruf ve yatırım konularında bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla sosyal medya dahil olmak üzere iletişim araçlarından ve rol modellerden faydalanılacak.

Mert Davut  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Genç ve çocuklarda yatırım bilinci "rol modellerle" artırılacak

Ankara

AA muhabirinin 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de güçlü ekonomik büyümenin temini, dış finansmana bağımlılığın azaltılması ve yatırımlar yoluyla istihdamın artırılması açısından yurt içi tasarrufların yüksek ve istikrarlı düzeyde olması önem taşıyor.

Bu kapsamda geçen yıl yüzde 30,1 ile dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşen söz konusu tasarrufların, bu yıl sonunda yüzde 30,6 olması, 2026'da da yüzde 30,8'e yükselmesi öngörülüyor.

Ülkede yurt içi tasarrufların artırılması ve artan tasarrufların öncelikli sektörler ve üretken alanlardaki yatırımların finansmanına yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu dönemde Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacak.

Bu modele yönelik ilgili kamu ve özel sektör paydaşlarının görüşlerinin alınması ve üzerinde anlaşılan modele yönelik mevzuat çalışmalarına başlanması planlanıyor.

OKS'de fon çeşitliliğinin artırılmasına yönelik gerekli mevzuat çalışmalarının da yapılması hedefleniyor.

Finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla "farkındalık" hedefi

Finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla hane halkı ve firmalarda tasarruf yapma farkındalığının sağlanması hedefleniyor.

Finansal tasarruf araçlarına, aile bütçesi ve risk yönetimine yönelik bilgi düzeyinin, dijital platformlar kullanılarak artırılması öngörülüyor.

Bu çerçevede, Türkiye Finansal Okuryazarlık Seferberliği kapsamında ülke genelinde her seviyeye ulaşacak şekilde eğitimler verilecek.

Cumhurbaşkanlığı bölgesel kariyer fuarlarında öğrencilere finansal okuryazarlık konusunda bilgilendirme yapılacak ve sermaye piyasaları ile yatırım araçları hakkında bilgi verilecek.

Tüm eğitim, yaş ve gelir grubundan kişilere ulaşacak şekilde elektronik ortamda ücretsiz olarak finansal eğitim içerikleri sunularak hane halkı ve firmaların tasarruf etme bilinçlerinin geliştirilmesi sağlanacak.

Bu kapsamda Finansal Okuryazarlık Portalı'nda, işbirliği protokolü imzalanan kurumların ihtiyaçları ve yönlendirmeleri doğrultusunda yeni içerikler üretilecek.

Gençlere yönelik çalıştay düzenlenecek

Gençlerin ve çocukların tasarruf ve yatırım konularında bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla sosyal medya dahil olmak üzere iletişim araçlarından ve rol modellerden faydalanılacak.

Finansal Okuryazarlık Haftası kapsamında ortaokul ve liselerde finansal okuryazarlık bilincini uyandırmaya yönelik eğitici ve öğretici etkinlikler yapılacak.

Finansal Gelecek Atölyeleri Projesi kapsamında 18-25 yaş gençlere yönelik ülke genelinde finansal okuryazarlık çalıştayları düzenlenecek.

Erken çocukluk dönemine yönelik finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek. Finansal bilginin tabana yayılmasına katkı sağlamak amacıyla Finans Akademisi ile Sermaye Piyasaları ve Finans Lisesi kurulacak.

