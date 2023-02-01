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Ekonomi

Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevk edeceği gazın miktarı yüzde 20 artacak

Rus enerji şirketi Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevk edeceği doğal gazın miktarının bugün düne kıyasla yüzde 20 artarak 29,4 milyon metreküpe çıkacağı bildirildi.

Emre Gürkan Abay   | 01.02.2023
Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevk edeceği gazın miktarı yüzde 20 artacak

Moskova

Gazprom'un Rus basınına yaptığı açıklamada, Sohranivka dağıtım noktasından gaz sevkiyat talebinin Ukrayna tarafından reddedildiği belirtildi.

Sevkiyatın Suca noktasından devam edeceği bilgisi verilen açıklamada, söz konusu noktadan sevkiyat miktarının bugün 29,4 milyon metreküp düzeyinde gerçekleşeceği belirtildi. Dün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 24,5 milyon metreküp doğal gaz gönderen Gazprom'un sevkiyatı böylece 31 Ocak'a kıyasla yüzde 20 artacak.

Ukrayna, Mayıs 2022'de Avrupa'ya giden Rus doğal gazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı sonlandırmıştı.

Gazprom'un Kuzey Akım boru hatları ve Yamal-Avrupa üzerinden Batı ve Orta Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatı da durmuştu. Şirketin söz konusu bölgelere sevkiyatı sadece Ukrayna üzerinden devam ediyor.

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