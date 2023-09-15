Dolar
26.97
Euro
28.78
Altın
1,917.73
ETH/USDT
1,628.20
BTC/USDT
26,626.00
BIST 100
8,103.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Gazprom ilk defa Kuzey Deniz Yolu üzerinden kendi LNG'sini sevk etti

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Deniz Yolu üzerinden ilk defa kendi ürettiği sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) sevk ettiğini duyurdu.

Emre Gürkan Abay  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Gazprom ilk defa Kuzey Deniz Yolu üzerinden kendi LNG'sini sevk etti

Moskova

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Velikiy Novgorod isimli LNG tankerinin, şirketin Rusya’daki Portovoya sahasında ürettiği doğal gazı Çin’e sevk ettiği belirtildi.

Şirketin söz konusu LNG sevkiyatını ilk defa Kuzey Deniz Yolu üzerinden gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, yeni güzergahın Asya-Pasifik bölgesine LNG sevkiyat süresini önemli oranda kısalttığı kaydedildi.

Rusya için Kuzey Deniz Yolu’nun önemi hızla artıyor

Rusya’nın “Süveyş Kanalı'na alternatifi” olarak adlandırılan Kuzey Deniz Yolu, Rus hükümetinin son dönemde geliştirilmesine en çok önem verdiği güzergah olarak ön plana çıkıyor.

Kuzey Deniz Yolu üzerinden 2014’te yılda 4 milyon ton kargo taşınırken, söz konusu hacim geçen yıl 34 milyon tona çıktı. Rus hükümeti 2030 itibarıyla Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşınan kargo hacmini 100 milyon tonun üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Tokyo'dan Hamburg'a giden bir konteyner gemisinin Süveyş Kanalı üzerinden yaklaşık 48 gün seyahat etmesi gerekirken, bu süre Kuzey Deniz Yolu üzerinden yaklaşık 35 güne düşüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kum ve toz fırtınalarıyla mücadelede ülkeler işbirliği yapacak
Türkiye ve Fransa arasında "Stratejik Diyalog Toplantısı" yapıldı
İstanbul'da silahlı çatışmaya girdiği iddia edilen İsveçli 5 kişi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Denizli'de okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

Benzer haberler

Bakan Bayraktar'dan nükleer santral görüşmelerine ve yenilenebilir enerjiye ilişkin açıklama

Bakan Bayraktar'dan nükleer santral görüşmelerine ve yenilenebilir enerjiye ilişkin açıklama

Gazprom ilk defa Kuzey Deniz Yolu üzerinden kendi LNG'sini sevk etti

Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti

Pentagon: Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah desteği Ukrayna savaşını uzatır

Pentagon: Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah desteği Ukrayna savaşını uzatır

ABD: Türkiye bizim için değerli bir müttefik

ABD: Türkiye bizim için değerli bir müttefik
ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı

ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet