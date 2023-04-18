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Ekonomi

Gazprom, gelecek dönemde küresel LNG rekabetinin Avrupa gaz piyasası etkileyeceğini bildirdi

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın gelecek kış sezonunda depolarını yeterli miktarda doğal gazla dolduramayabileceğini ve küresel sıvılaştırılmış doğal gaz piyasasındaki gelişmelerin Avrupa pazarı üzerinde önemli etkiye sahip olacağını belirtti.

Emre Gürkan Abay  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Gazprom, gelecek dönemde küresel LNG rekabetinin Avrupa gaz piyasası etkileyeceğini bildirdi

Moskova

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine atıfta bulunularak, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolama tesislerinden gaz çekiminin 6 Nisan'da sonlandırıldığı kaydedildi.

Söz konusu tarih itibarıyla depolardaki doluluk oranının yüzde 55'e gerilediği ve 55,4 milyar metreküp doğal gazın kaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Sıcak geçen kış dönemi Avrupa'da ısınmaya önemli ölçüde destek oldu ancak gelecek dönemde doğanın böyle bir hediye vereceğinin garantisi yok." denildi.

Avrupa'nın gelecek kış sezonunda depolarında yeterli miktarda doğal gaz bulunduramayabileceği kaydedilen açıklamada, "Avrupa'nın Rus boru hattı gazının ithalatını reddetmeye yönelik siyasi gerekçeli kararlar göz önüne alındığında, bunu yapmak çok zor olacak. LNG rekabeti de Avrupa pazarındaki mevcut gaz hacimleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Bu koşullar altında, depolama tesislerindeki gaz rezervlerini geçen yılın seviyesine kadar yenilemek Avrupalı şirketler için oldukça zor bir görev haline gelebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ukrayna-Rusya savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya, yaptırımlar nedeniyle Avrupa'daki çok sayıda ülkeye ihracatını durdurmak zorunda kalmıştı.

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