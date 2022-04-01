Dolar
14.69
Euro
16.23
Altın
1,929.62
ETH/USDT
3,290.60
BTC/USDT
45,146.00
BIST 100
2,252.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Gazprom doğal gaz satışında ruble ödemeleri konusunda alıcıları bilgilendirdi

Rus enerji şirketi Gazprom, bugünden itibaren sevk edeceği Rus gazında ödemelerin ruble cinsinden yapılacağını ve yeni ödeme koşullarına yönelik resmi bilgiyi ilgili taraflara ilettiğini duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 01.04.2022
Gazprom doğal gaz satışında ruble ödemeleri konusunda alıcıları bilgilendirdi

Moskova

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da yürürlüğe giren yeni yasaya göre bugünden itibaren tüm sevkiyatlarda ödemelerin ruble ile alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Gazprom, bir Rus şirketi olarak koşulsuz Rus yasalarına uymaktadır. Rus rublesi cinsinden ödemelere yönelik yeni prosedüre ilişkin bildirimler, resmi olarak muhataplarımıza gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan ülkelere" doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçilmesine yönelik kararnameyi dün imzalamıştı.

Kararnameye göre, Rus gazı alan ilgili ülkelerin, Gazprombank'tan hesap açması ve ödemeleri bu bankaya yapması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 döneminde verilen tüm sağlık raporları yıl sonuna kadar geçerli olacak
Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin çoğu kaldırılıyor
Şanghay'ın batı bölümünde karantina başladı
Türkiye'de 14 bin 336 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı

Benzer haberler

Kremlin: Doğal gazda rubleyle ödeme sistemi 'şartlar oluşursa' iptal edilebilebilir

Kremlin: Doğal gazda rubleyle ödeme sistemi 'şartlar oluşursa' iptal edilebilebilir

Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 27 azaldı

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın enerji güvenliğine etkisi