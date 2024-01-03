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Ekonomi

Gazprom, Çin'e 2023'te 22,7 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleştirdi

Rus enerji şirketi Gazprom, geçen yıl Çin'e Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden 22,7 milyar metreküp doğal gaz sevk ettiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Gazprom, Çin'e 2023'te 22,7 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleştirdi

Moskova

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e gaz sevkiyatının sözleşmeler doğrultusunda 2024'te yeni bir seviyeye çıkacağı belirtildi.

Şirketin 2023'te Sibirya'nın Gücü üzerinden Çin'e sevkiyatının 22,7 milyar metreküpe çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu sevkiyatta 700 milyon metreküpün sözleşme yükümlülüklerinin üzerinde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Gazprom'un doğal gaz rezervleri ve üretimi bakımından dünya lideri konumunda olduğu kaydedilerekn, "Şirket, çevre dostu ve uygun fiyatlı enerjinin güvenilir tedarikiyle ilgilenen ülkelerle işbirliğini geliştirmektedir. Çin, Gazprom'un Asya'daki ana stratejik ortağı ve bölgedeki gaz talebi büyümesinin itici gücüdür." ifadelerine yer verildi.

Gazprom, 2022'de Çin'e 15,4 milyar metreküp doğal gaz sevk etmişti.

Sibirya'nın Gücü hattının yıllık kapasitesinin 2025'te 38 milyar metreküpe ulaşması planlanırken, Gazprom, Sibirya'nın Gücü 2 hattının da inşasıyla Çin'e toplam doğal gaz sevkiyat hacmini yaklaşık 100 milyar metreküpe çıkartmayı hedefliyor.



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