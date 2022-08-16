Dolar
17.96
Euro
18.20
Altın
1,775.70
ETH/USDT
1,907.00
BTC/USDT
24,060.00
BIST 100
2,881.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Gazprom, Avrupa'da bin metreküp gaz fiyatının kışın 4000 doları aşabileceğini bildirdi

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa spot piyasasında doğal gaz fiyatının 2500 dolar barajını aştığını belirterek "Muhafazakar tahminlere göre bu eğilim devam ederse fiyatlar kışın bin metreküpte 4000 dolar seviyesini geçecek” açıklamasında bulundu.

Emre Gürkan Abay   | 16.08.2022
Gazprom, Avrupa'da bin metreküp gaz fiyatının kışın 4000 doları aşabileceğini bildirdi

Moskova

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın ilk 7,5 ayındaki doğal gaz üretim ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi.

Öncü verilere göre, şirketin doğal gaz üretimi bu dönemde yüzde 13,2 gerileyerek 274,8 milyar metreküpe indi.

Şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da 1 Ocak-15 Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,2 azalarak 78,5 milyar metreküp oldu.

Açıklamada, Gazprom'un Çin'e ihracatının arttığına işaret edilirken, toplam hacme ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Avrupa'da yüksek düzeyde seyreden doğal gaz fiyatlarına ilişkin değerlendirmelere yer verilen açıklamada, "Avrupa spot piyasasında doğal gaz fiyatının 2500 dolar barajını aştığını belirtmek gerekiyor. Muhafazakar tahminlere göre eğer bu eğilim devam ederse, fiyatlar kışın bin metreküpte 4000 dolar seviyesini geçecek." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da deprem tatbikatı yapılacak
Marmara Depremi'nde Gölcük'te oluşan 'batık şehir' görüntülendi
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü
Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Anıtkabir'i ziyaret etti
Terör örgütünün Şanlıurfa'daki hudut karakoluna saldırısında 1 asker şehit düştü

Benzer haberler

Gazprom, Avrupa'da bin metreküp gaz fiyatının kışın 4000 doları aşabileceğini bildirdi

Gazprom, Avrupa'da bin metreküp gaz fiyatının kışın 4000 doları aşabileceğini bildirdi

Avrupa'da doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 20 arttı

AB'nin Rusya'dan gaz ithalatı 1 yılda yüzde 70 azaldı

Pakistan'dan Türk iş insanlarına enerji sektörüne yatırım çağrısı

Pakistan'dan Türk iş insanlarına enerji sektörüne yatırım çağrısı
Moldova, Gazprom'a ağustosta doğal gaz için avans ödeyemeyeceğini bildirdi

Moldova, Gazprom'a ağustosta doğal gaz için avans ödeyemeyeceğini bildirdi
Bursa'da ilçe belediyesi 2,5 yıldır enerjisini güneşten elde ediyor

Bursa'da ilçe belediyesi 2,5 yıldır enerjisini güneşten elde ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet