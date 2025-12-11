Gault&Millau Türkiye 2026 Gastronomi Rehberi ödülleri verildi
Bu sene Sözen Group organizasyonuyla üçüncüsü düzenlenen Gault&Millau Türkiye 2026 Gastronomi Rehberi'nin ödül töreni, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirildi.
Sözen Group'tan yapılan açıklamaya göre, gastronomi kültürünü geliştirmek, yenilikçi, özgün ve sürdürülebilir bir yaklaşımı desteklemek amacıyla hazırlanan etkinlikte, Türk mutfağının önde gelen restoranları, şefleri, gastronomi profesyonelleri ödüllendirildi.
Bağımsız değerlendirme süreci sonucunda seçilen restoranlar, ürün kalitesi, teknik yeterlilik, yaratıcılık ve sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda listeye girdi.
Bu yıl hospitality sektörü de değerlendirmeye dahil edildi ve "HOTEL Selectionne" listesiyle rehber genişletildi.
Ayrıca rehberdeki seçki, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Muğla, Nevşehir, Ankara ve Van olarak 11 ildeki restoranları kapsadı.
Ödüller
Bu sene rehberde "Yılın Onur Ödülü"nü Kempinski Otelleri Genel Müdürü ve Çırağan Palace Hotel Kempinski Bölge Başkan Yardımcısı Ralph Radtke'ye, "Gastronomi TV Programcısı Ödülü" şef Memet Özer'e verildi.
"En İyi Brunch Mekanı Ödülleri"ni, Raffles İstanbul'dan şef Okan Aydemir, Shangri-La Bosphorus İstanbul'dan şef Şevket Cihan, Swissotel The Bosphorus Istanbul'dan şef Soner Kesgin ve The Peninsula İstanbul'dan şef Andreas Block aldı.
"Yüzyıllık İşletme Ödülleri" ise Baylan İstanbul ile Pandeli İstanbul'a takdim edildi. "2. Kuşak İşletme Ödülleri"nin sahibi Ayvalık'taki Bay Nihat Restoran'ın ve Antalya'da "7 Mehmet Restaurant"ın oldu.
"En İyi Outside Catering Ödülü" OS Fine Catering'e, "En İyi Banquet Ödülü" Divan Grubu'na, "Özellikli İşletme Ödülleri" Clubhouse Bebek'e, Terminal Kadıköy'e, Flow Manavgat Şelale'ye ve Miori Göcek'e takdim edildi.
"En İyi Türk Mutfağı Ödülü" Borsa Kandilli'ye, "En İyi Anadolu Mutfağı Ödülü" Natolia'ya, "En İyi Tasarım Restoranı" Menua Restaurant'a, "En İyi Street Food Ödülü" Akali İstanbul'a, "En İyi Bar Ödülü" Ritmo Bar'a, "En İyi Miksoloji Ödülü" Tavern İstanbul'a, "Yılın Mutfak Kültürü Ödülü" gastronomi yazarı ve şef Ahmet Güzelyağdöken'e, "Farm To Table Ödülü" Casa Lavanda Boutique Hotel & Restaurant'a, "En İyi Deniz Restoranı Ödülü" Kıyı Restaurant'a, "En İyi Resort Oteli Ödülü" Club Marvy'ye, "En İyi Hospitality Ödülü" The Peninsula İstanbul'a değer görüldü.
Bu yıl rehberde ayrıca "En İyi Butik Otel" KeyUrla İzmir, Vakko Hotel Sumahan Bosphorus, Yazz Collective, Avantgarde Refined Caves Of Cappadocia ve Aliee İstanbul, "En İyi Şehir Oteli" Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul, "En İyi Kongre Oteli" Nirvana Cosmopolitan seçildi.
"Uluslararası Marka Ödülü"nü Gigi Rigolatto Bodrum, "Yılın En İyi Restaurant Ödülü"nü Teruar Urla İzmir ve "Yılın En İyi Şefi Ödülü"nü de Aret Sahakyan aldı.
"En İyi Pasta Şefi Ödülü"nü Metin Saruhanlı, "Yılın En İyi Çikolata Şefi Ödülü"nü Ghislain Gaille, "En İyi Patisserie Mekanı Ödülü"nü Cova İstanbul, "En İyi Tabak Tasarımı Ödülü"nü Narımor, "En İyi Servis Ödülü"nü Cipriani İstanbul, "En İyi Sommelier Ödülü"nü restoranda Urla Vino Locale'den Seray Kumbasar, otelde The Peninsula İstanbul'dan Nebiye Kaya aldı.
"En Genç Şef Ödülü"nün bu yılki sahibi Ethem Can Sassin'in oldu. "Yılın En İyi Resort Oteli Food and Beverage Başarı Ödülü" de Hillside Beach Club Otel'e verildi.
"En İyi Sürdürülebilirlik Ödülleri" ise 2 Michelin yıldızına da sahip şef Fatih Tutak'ın TURK Fatih Tutak, Zeynep Pınar Taşdemir'in Araka, Maksut Aşkar'ın Neolokal, Ozan Kumbasar'ın Vino Locale ve Atilla Heilbronn'un Narımor Urla mekanına dağıtıldı.
"Türkiye'nin dört bir yanını mercek altına aldık"
Ödül törenine İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da katıldı. Törende keman virtüözü Pierpaolo Foti performans sergiledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sözen Group CEO'su ve Gault&Millau Türkiye Temsilcisi Gökmen Sözen, şunları kaydetti:
"Gault&Millau Türkiye Gastronomi Rehberi Ödül Töreni’nin üçüncü edisyonunu düzenliyoruz. 2026 edisyonu, aslında bize sadece iyi restoranları değil, bu ülkenin potansiyelini, yaratıcılığını ve misafirperverlik kültürünü hatırlatan bir yol haritası sunuyor. Geçtiğimiz yıl boyunca denetçilerimizle Trakya'nın bağlarından Ege'nin otlarına, Gaziantep'in sumağından Bodrum'un mandalinasına, Balıkesir'in ahtapotundan İzmir'in enginarına, Aydın'ın incirinden Van'ın otlu peynirine ve İstanbul'un köklü restoranlarına kadar Türkiye'nin dört bir yanını mercek altına aldık. Biliyoruz ki bir ülkenin gastronomisi, sadece mutfakların değil, şehirlerin, üreticilerin, otellerin ve soyadını markalaştıran şeflerin ortak emeğiyle yükselir."
Gault&Millau CEO'su Patrick Hayoun ise "Yalnızca üç yılda bu etkinlik olağanüstü bir ivme kazandı. Bunun temelinde Türkiye'nin canlı gastronomi sahnesi yer alıyor. Bu genişleyen uluslararası haritada Türkiye çok özel bir konuma sahiptir. Mutfağınız dünyanın en zengin ve ilham verici mutfaklarından biri, gelenek ile modernliği benzersiz bir şekilde harmanlamaktadır. Gault&Millau sizler için ve sizlerle birlikte çalışır, şefleri, ekipleri, üreticileri ve gastronomiye gönül veren tüm emekçileri görünür kılmak için. Güveniniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.