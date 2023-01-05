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Ekonomi

Fuat Oktay, Alibaba Grup Başkanı Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çetin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i kabul etti.

Harun Kutbe   | 05.01.2023
Fuat Oktay, Alibaba Grup Başkanı Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çetin'i kabul etti Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye'de faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi, vergisini ödeyen, istihdam oluşturan ve ekonomiye katkı sağlayan her şirketi Türk şirketi olarak gördüklerini, dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grubun Türkiye'deki kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Evans ise Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlara ilişkin Oktay'a bilgi vererek, bu kapsamda, Ankara'da bulut bilişim alanında, İstanbul'da ise lojistik alanında yatırım yapmayı öngördüklerini belirtti.

Avrupa operasyonlarını Türkiye'den yöneteceklerini bildiren Evans, lojistik, bilişim ve yönetim alanı haricinde imalat sektöründe de yatırım yapmayı planladıklarını aktardı.

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