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Ekonomi

Fransa'da 7 yıllık savunma bütçesini 413 milyar avroya çıkaran tasarıya meclisten yeşil ışık

Fransız meclisi, ülkenin 2024-2030 dönemi savunma bütçesini 413 milyar avroya yükseltmeyi öngören tasarıyı kabul etti.

Esra Taşkın  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Fransa'da 7 yıllık savunma bütçesini 413 milyar avroya çıkaran tasarıya meclisten yeşil ışık

Paris

Ulusal Meclis genel kurulunda, gelecek 7 yıllık savunma bütçesinin yaklaşık 413 milyar avroya çıkarılmasını öngören tasarı görüşüldü.

Yasa tasarısı, 87'ye karşı 408 oyla kabul edildi.

Daha önce hassas görevlerde yer alan Fransız askerlerin veya eski askerlerin, yabancı devlet veya yabancı şirkete çalışmadan önce bunu Savunma Bakanlığına beyan etme zorunluluğunu kapsayan tasarı, bakanlığın, söz konusu askerlerin bu işte çalışmalarına itiraz edebilme yetkisini içeriyor.

Tasarı yasalaşırsa idari makamlar, bazı şirketlerden, ordu için stratejik önem taşıyan titanyum gibi malzemeler veya farklı bileşenler için stok oluşturmasını isteyebilecek.

Tasarı, parlamentonun diğer kanadını oluşturan Senatoda da görüşülecek.

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