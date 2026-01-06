Ford'un ABD'deki satışları geçen yıl yüzde 6 arttı
ABD'li otomobil üreticisi Ford, ülkedeki araç satışlarını geçen yıl yüzde 6 artırarak 2019'dan bu yana en iyi yıllık satış performansını kaydetti.
Washington
Şirketten yapılan açıklamada, Ford'un pazar payının yıl genelinde 0,6 puan artarak yüzde 13,2'ye ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, şirketin geçen yıl toplam araç satışının yüzde 6 artışla 2 milyon 204 bin 124 adede yükseldiği kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kamyonet ve hibrit araçlara olan talebin bu artışta etkili olduğuna işaret edilen açıklamada, Ford'un 2019'dan bu yana en iyi yıllık satış performansını kaydettiği aktarıldı.
Açıklamada, Ford'un elektrikli araç satışlarının geçen yıl yüzde 14,1 düşerken, hibrit araç satışlarının yüzde 21,7 arttığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.