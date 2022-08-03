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Ukrayna'nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü gemi gerçekleştirilen denetimin ardından İstanbul Boğazı’ndan Marmara'ya doğru geçiş yapıyor.
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Ekonomi

Fitch'ten küresel gıda enflasyonunda gelecek yıl düşüş beklentisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel gıda enflasyonunun 2023'te keskin bir şekilde düşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Dilara Zengin Okay   | 03.08.2022
Fitch'ten küresel gıda enflasyonunda gelecek yıl düşüş beklentisi

Washington

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, tahıl fiyatlarında son haftalarda yaşanan keskin düşüşün gelecek yıl gıda enflasyonunda düşüş beklentisini artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, küresel gıda enflasyonunun 2023'te keskin bir şekilde düşmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

Ukrayna'daki savaşın başında arz endişeleri nedeniyle tahıl fiyatlarının yükseldiği anımsatılan açıklamada, ancak diğer ülkelerin üretimi hızlandıracağına dair bir iyimserlik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın bu hafta gerçekleştirdiği tahıl sevkiyatının küresel arza yaklaşık 20 milyon tonluk katkıda bulunabileceği belirtildi.

Küresel makro faktörlerin de tahıl fiyatlarını düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politika sıkılaşmasının resesyon korkularını artırdığı ve gelecek yıl belirgin bir küresel ekonomik yavaşlama beklentilerine neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Fed'in para politikası duruşunun dolar endeksini 20 yılın en yüksek seviyesine çıkardığı belirtilen açıklamada, emtialarla ters ilişkisi göz önüne alındığında ABD dolarındaki artışın tarımsal emtialarda büyük bir düşüşe katkıda bulunduğu kaydedildi.

Küresel sanayi üretimindeki yavaşlamanın da gelecek dönemde emtia fiyatlarındaki düşüş beklentisiyle uyumlu olduğu aktarılan açıklamada, ancak gıda fiyatlarına yönelik yukarı yönlü risklerin görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, gübre fiyatları ılımlı hale gelse de Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine yükselmesinin bu eğilimi tersine çevirebileceği ve mahsul verimini etkileyebileceği kaydedildi.

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