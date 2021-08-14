Fitch, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti
Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.
Washington
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.