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Ekonomi

Fitch, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti

Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.

Dilara Zengin   | 14.08.2021
Fitch, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti

Washington

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti. 

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

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