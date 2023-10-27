Dolar
28.16
Euro
29.80
Altın
2,005.87
ETH/USDT
1,782.70
BTC/USDT
33,826.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırıları protesto ediliyor. Kırklareli Anıt Parkta, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırıları protesto ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Ekonomi

Fitch: ABD'nin ekonomik büyümesi hızlanırken küresel tahvil getirileri artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, güçlü tüketici harcamaları ve istihdam artışının ABD'nin ekonomik büyümesini desteklediğini, küresel tahvil getirilerinin de son aylarda önemli ölçüde yükseldiğini bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Fitch: ABD'nin ekonomik büyümesi hızlanırken küresel tahvil getirileri artıyor

New York

Fitch'ten yapılan açıklamada, tahvil getirilerindeki artışın, merkez bankalarından politika faiz oranlarının zirvelere yaklaştığı yönündeki sinyallere ve uygulanan parasal sıkılaştırmanın artık kredi büyümesi üzerinde baskı oluşturduğuna dair açık kanıtlara rağmen gerçekleştiği vurgulandı.

ABD'nin üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 büyüdüğüne işaret edilen açıklamada, bu oranın Fitch'in eylül ayı Küresel Ekonomik Görünüm tahminlerinden daha hızlı olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, hane halkı harcanabilir gelirindeki düşüşe rağmen tüketici harcamalarının hızlandığı belirtilerek, hükümet harcamaları ve stok birikiminin de büyümeye önemli katkı sağladığı aktarıldı.

Çin'in ekonomik büyümesinin de Küresel Ekonomik Görünüm raporundaki beklentileri aştığına değinilen açıklamada, tüketici harcamalarındaki toparlanmanın, emlak faaliyetlerindeki keskin düşüşe rağmen üçüncü çeyrekte bir miktar ivme kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, küresel imalat faaliyetlerindeki belirgin zayıflığa işaret edilerek, özellikle Avrupa'da imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinin eşik değer olan 50'nin altında kaldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Metro İstanbul bugün ve 29 Ekim'de İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza
Muğla'da orman yangını başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın babası ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor

Benzer haberler

Fitch: ABD'nin ekonomik büyümesi hızlanırken küresel tahvil getirileri artıyor

Fitch: ABD'nin ekonomik büyümesi hızlanırken küresel tahvil getirileri artıyor

Fitch Ratings, yılın ikinci yarısında Türk bankacılık sektörünün marjlarında toparlanma bekliyor

Fitch, İsrail'in kredi notunu negatif izlemeye aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet