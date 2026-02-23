Dolar
Dünya

Fitch, Çin'in iç finansal dengesizliklerinin yükseldiğini belirtti

Fitch Ratings, Çin ekonomisindeki yurt içi finansal dengesizliklerin, yüksek hanehalkı tasarrufları, zayıf tüketim ve sermaye harcamalarında son dönemdeki daralma nedeniyle tarihsel zirvelere çıktığını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Fitch, Çin'in iç finansal dengesizliklerinin yükseldiğini belirtti

New York

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin ekonomisindeki yurt içi finansal dengesizliklerin, yüksek hanehalkı tasarrufları, zayıf tüketim ve sermaye harcamalarında son dönemdeki daralma nedeniyle tarihsel zirvelere çıktığını bildirdi.

Fitch Ratings'in Çin ekonomisine dair son raporu, ülkedeki dengesizliklerin, büyümenin mali destek ve net ticarete bağımlı olduğunu ortaya koydu.

Konuya ilişkin Fitch'ten yapılan açıklamada, "Çin ekonomisindeki yurt içi finansal dengesizlikler, hanehalkı tasarruflarının yüksek seyretmeye devam etmesi, zayıf tüketim ve son dönemde sermaye harcamalarındaki daralma nedeniyle tarihsel zirvelere yükseldi." ifadesi kullanıldı.

Özel ya da kamu dışı tasarruflar ile kamu borçlanması arasındaki dengesizliğin süreceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, bu durumun ekonomik büyümeyi giderek daha fazla dış talebe ve yüksek kamu açıklarının sürdürülmesi yoluyla maliye politikasından gelen desteğe bağımlı bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada, kurumsal sektörün, yatırımların tasarrufları aşması nedeniyle büyük bir net borçlanma pozisyonu taşıdığı, ancak bu durumun, hanehalkı sektöründeki çok büyük net kredi verme pozisyonu tarafından fazlasıyla dengelendiği aktarıldı. Bu tablonun, tasarrufların yüksek seyretmeye devam etmesini ve son yıllarda hanehalkının gayrimenkul yatırımlarında görülen keskin düşüşü yansıttığı vurgulandı.

Açıklamada, 2023'te yüzde 34,9 olan hanehalkı tasarruf oranının, 2024'te yatay seyrettiği ve gelir artışının tüketimi aşması nedeniyle 2025'te yüzde 35,3'e yükseldiği belirtildi.

Toplam yatırımların gerilemekte olduğu dikkate alındığında, kurumsal sektörün net borçlanma pozisyonunun son dönemde muhtemelen daraldığına işaret edilen açıklamada, bunun da özel sektörün toplam net kredisini daha da artırdığı kaydedildi.

