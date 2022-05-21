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Ekonomi

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı Bakan Nebati başkanlığında yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Finansal İstikrar Komitesi"nin 4. toplantısında, finansal sistem başta olmak üzere küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ile gelecek döneme dair politika adımlarını detaylıca ele aldıklarını belirtti.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 21.05.2022
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı Bakan Nebati başkanlığında yapıldı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'dan "Finansal İstikrar Komitesi"nin 4. toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplantıda, finansal sistem başta olmak üzere, küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ile gelecek döneme dair politika adımlarını detaylıca ele aldıklarını bildiren Nebati, "Ülkemizin finansal sisteminin istikrarını korumak, ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşlarımız ile çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamada, küresel ve yerel düzeyde enflasyonda görülen artışların ülke ekonomisine etkilerinin, Finansal İstikrar Komitesi üyelerinin tespitleri üzerinden değerlendirildiği aktarıldı.

Finansal istikrarın korunması ve enflasyonla mücadele kapsamında, gelecek dönemde atılması öngörülen politika adımlarının istişare edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komite, ülkemiz finansal sisteminin istikrarını korumak, ekonomide atılan adımların etkilerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla tüm paydaşları ile çalışmalarına devam edecek. Diğer taraftan, enflasyon üzerindeki arz yönlü etkiler gelecek hafta yapılacak 'Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde de değerlendirilecek, alınan kararlar ivedilikle uygulamaya konulacak."

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