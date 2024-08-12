Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında toplandı
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün yapıldı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.
Finansal İstikrar Komitesi Toplantısına İlişkin Basın Duyurusu- 12.08.2024 pic.twitter.com/rwfjABERvK— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) August 12, 2024
Toplantı, bankacılık sektöründe enflasyon muhasebesi uygulamasının hazırlıkları ve sektöre olası etkileriyle sektörde derecelendirme notu kullanımının etkinliği hususlarının ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayrıca, iklim değişikliğinin finansal istikrara etkilerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir finans alanında ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması
amacıyla Komite bünyesinde bir çalışma grubu kurulması kararlaştırılmıştır. Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."