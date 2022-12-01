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Ekonomi

Fed'in Bej Kitabı ekonomik görünüme ilişkin karamsarlığın arttığını ortaya koydu

ABD Merkez Bankası tarafından yayımlanan Bej Kitap raporunda, faiz oranları ve enflasyonun faaliyetleri baskılamaya devam ettiği, birçok katılımcının ekonomik görünüme ilişkin daha fazla belirsizlik veya artan karamsarlık ifade ettiği bildirildi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 01.12.2022
Fed'in Bej Kitabı ekonomik görünüme ilişkin karamsarlığın arttığını ortaya koydu

İstanbul

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun kasım sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, bir önceki rapordan bu yana ekonomik aktivitenin yatay seyrettiği ya da hafif yükseldiği vurgulandı.

Faiz oranları ve enflasyonun, faaliyetleri baskılamaya devam ettiği belirtilen raporda, birçok katılımcının ekonomik görünüme ilişkin daha fazla belirsizlik veya artan karamsarlık ifade ettiği aktarıldı.

Raporda, üretim faaliyetlerinin bölgeler arasında farklılık gösterdiği ancak ortalamalara göre biraz arttığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Enflasyon, düşük ila orta gelirli tüketicileri giderek daha düşük fiyatlı malları ikame etmeye itti. Daha yüksek faiz oranları, genel olarak ılımlı bir hızda düşen ancak bazı bölgelerde sert bir şekilde gerileyen ev satışlarını daha da olumsuz etkiledi ve kiralama faaliyetleri de yavaşlamaya başladı. Giderek zayıflayan talep ve sıkılaşan kredi standartları ortamında banka kredilerinde ılımlı düşüş görüldü."

"Daha mütevazı ücret artışı bekleniyor"

Raporda, istihdamın çoğu bölgede ılımlı bir şekilde arttığı, ancak iki bölgenin çalışan sayısının yatay seyrettiğini ve iş gücü talebinin genel olarak zayıfladığını bildirdiği iletildi.

İş gücü piyasalarının hala sıkı olarak tanımlandığına işaret edilen raporda, "Ücretler ılımlı bir hızda arttı, ancak birkaç bölgede ücret baskılarında en azından bir miktar gevşeme yaşandı. Görünümle ilgili görüşler, istikrarlı veya yavaşlayan istihdam artışına ve en azından daha mütevazı ücret artışına işaret etti." ifadesi kullanıldı.

Fiyatlara ilişkin değerlendirmelere de yer verilen Bej Kitap raporunda, tüketici fiyatlarının çoğu bölgede ılımlı veya güçlü bir hızda arttığı bildirildi.

Raporda, yine de fiyat artış hızının tedarik zincirlerindeki iyileşmeler ve zayıflayan talebin etkisiyle dengeli bir şekilde yavaşladığı aktarılarak "Bazı bölgelerde konut kira artışı ılımlı olmaya başlarken zayıf talep nedeniyle konut fiyatları daha yavaş arttı veya doğrudan düştü. Enflasyonun ileriye dönük istikrarlı kalması veya ılımlı seyretmesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.

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