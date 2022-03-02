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Ekonomi

Fed'in Bej Kitabı, ABD'li şirketlerin gelecek aylarda ek fiyat artışları beklediğini ortaya koydu

Dilara Zengin Okay   | 02.03.2022
Fed'in Bej Kitabı, ABD'li şirketlerin gelecek aylarda ek fiyat artışları beklediğini ortaya koydu

Washington DC

ABD Merkez Bankası (Fed), fiyatların ülke genelinde güçlü bir hızla arttığını, şirketlerin gelecek birkaç ay içinde ek fiyat artışları beklediğini bildirdi.

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun mart sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, ekonominin ocak ayının ortasından bu yana "ılımlı ila orta" hızda büyüdüğü kaydedildi.

Birçok bölgede şirketlerin Kovid-19 vakalarındaki artışın ticari faaliyeti geçici olarak kesintiye uğrattığını bildirdiği belirtilen raporda, bazı bölgelerde konaklama sektörüne yönelik talepteki geçici zayıflamanın vakalardaki artışa bağlandığı aktarıldı.

Tüketici harcamalarında zayıflama

Raporda, şiddetli kış koşullarının da ekonomik faaliyeti bozan faktörler arasında gösterildiği kaydedilerek, tüketici harcamalarının genel olarak önceki rapora göre daha zayıf olduğu ifade edildi.

İmalat faaliyetinin ılımlı bir hızla büyümeye devam ettiğine işaret edilen raporda, tüm bölgelerde tedarik zinciri sorunlarının ve düşük stokların, özellikle inşaat sektöründeki büyümeyi kısıtlamaya devam ettiğinin kaydedildiği aktarıldı.

Raporda, kredi talebinin genel olarak değişmediği ancak finansal koşullarda bir miktar zayıflama olduğu ifade edildi.

Raporda, gelecek 6 ay boyunca genel ekonomik görünümün istikrarlı ve genel olarak iyimserliğin hakim olduğu belirtilen ancak belirsizliğin yüksek olduğu vurgulandı.

Girdi maliyetlerindeki artışlar fiyatlara yansımaya devam ediyor

Raporda, istihdamın da "ılımlı ila orta hızda" arttığı kaydedilerek, sıkı iş gücü piyasasının ve buna bağlı olarak güçlü ücret artışının devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Fiyatların ülke genelinde güçlü bir hızla arttığına dikkat çekilen raporda, artan girdi maliyetlerinin, yükselen nakliye maliyetleriyle fiyat artışına katkı sunan birincil faktör olarak gösterildiği ifade edildi.

Raporda, iş gücü maliyetindeki artışlar ve devam eden malzeme kıtlığının da yüksek girdi fiyatlarına katkı sunduğuna işaret edilerek, "Firmalar, girdi maliyetlerindeki artışları yansıtmaya devam ettikleri için gelecek birkaç ay içinde ek fiyat artışları beklediklerini bildirdi." değerlendirmesinde bulunuldu.

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