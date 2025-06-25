Dolar
39.74
Euro
46.36
Altın
3,332.55
ETH/USDT
2,429.50
BTC/USDT
107,638.00
BIST 100
9,418.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Fed, büyük bankaların sermaye gereksinimlerini gevşetecek kural değişikliği teklifini onayladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu, küresel sistemik öneme sahip bankalara (GSIB) yönelik geliştirilmiş ek kaldıraç oranını (eSLR) düşürecek ve sermaye gereksinimlerini azaltacak kural değişikliklerine onay verdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Fed, büyük bankaların sermaye gereksinimlerini gevşetecek kural değişikliği teklifini onayladı

New York

Fed Yönetim Kurulu, GSIB ve bunlara bağlı mevduat kurumlarının tabi olduğu eSLR standartlarına dair kural değişikliği önerisini görüşmek üzere toplandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, buradaki konuşmasında, küresel finansal krizin ardından eSLR onaylandığında bankacılık sistemindeki rezervlerin sonraki yıllarda önemli ölçüde azalmasını beklediklerini, ancak bunun yerine banka rezervlerinin arttığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bankacılık sistemindeki Hazine varlıklarının da hızla arttığına işaret eden Powell, son on yılda banka bilançolarındaki nispeten güvenli ve düşük riskli varlıkların miktarındaki bu artışın, kaldıraç oranının daha bağlayıcı hale gelmesine neden olduğunu kaydetti.

Powell, buna dayanarak, kuralın gözden geçirilmesinin ihtiyatlı olacağını ifade ederek, "Bankalar Hazine piyasasında önemli bir aracılık rolü oynadığından, kaldıraç oranının düzenli olarak bağlayıcı hale gelmemesini ve bankaları Hazine piyasası aracılığı gibi düşük riskli faaliyetlere katılmaktan caydırmamasını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

İki üye teklife karşı çıktı

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, değişiklikleri desteklediğini belirterek, bunların "ABD Hazine piyasalarında dayanıklılık yaratacağını" ve "piyasa işlevsizliğini azaltacağını" dile getirdi.

Bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Michale Barr ise söz konusu kural değişikliklerinin bir GSIB bankasının iflas riskini önemli ölçüde artıracağını savundu.

Yönetim Kurulu toplantısının kapanışında yapılan oylamada, önerilen kural değişiklikleri kabul edildi.

Fed Başkanı Powell, Fed başkan yardımcıları Bowman ve Philip Jefferson ile Fed Yönetim Kurulu üyeleri Christopher Waller ve Lisa Cook teklifin lehine oy verdi. Fed Yönetim Kurulu üyeleri Barr ve Adriana Kugler ise teklife karşı oy kullandı.

Bankaların risk düzeyine göre oranlar belirlenecek

Fed'in kural değişikliği teklifine göre, büyük bankaların düşük riskli işlemlerden uzak durmasına neden olan sermaye sınırlamaları gevşetilecek.

Bu kapsamda, GSIB'lerin toplam birinci seviye sermaye gereksinimi yaklaşık yüzde 1,4 oranında veya 13 milyar dolar azalacak, bankaların iştirakleri için bu azalma yüzde 27 oranında veya 213 milyar dolar tutarında olacak.

Yeni kural çerçevesinde sabit yüzde 2'lik eSLR tamponu yerine bankaların sistemik risk düzeyine göre daha esnek bir oran belirlenecek.

Bu sayede, kaldıraç oranı gereksinimi risk bazlı sermaye kurallarının tamamlayıcısı olacak ve bankaların ABD Hazine tahvili gibi düşük riskli alanlara yönelmesi teşvik edilecek.

Kural değişikliği teklifi 60 gün boyunca kamuoyunun görüşüne açık olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da tüp satılan iş yerindeki patlamada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı
Amasya’da tarım arazisinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm alan zarar gördü
Filistin halkının mücadelesinin meşruiyetine ilişkin rapor İstanbul'da tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orta Doğu'da barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor
Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Fed, büyük bankaların sermaye gereksinimlerini gevşetecek kural değişikliği teklifini onayladı

Fed, büyük bankaların sermaye gereksinimlerini gevşetecek kural değişikliği teklifini onayladı

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik faiz oranları hakkındaki eleştirilerini yineledi

Fed Başkan Yardımcısı Bowman, temmuz ayında faiz indirimini destekleyebileceğini söyledi

Küresel piyasalarda tedirginlik sürüyor

Küresel piyasalarda tedirginlik sürüyor
Fed faiz oranını sabit tuttu

Fed faiz oranını sabit tuttu
Jeopolitik gerilimlerin gölgesindeki küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Jeopolitik gerilimlerin gölgesindeki küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet