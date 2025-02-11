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Ekonomi

Fed Başkanı Powell, faiz indirimleri konusunda aceleye gerek olmadığını vurguladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimleri konusunda acele etmelerine gerek olmadığını ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Fed Başkanı Powell, faiz indirimleri konusunda aceleye gerek olmadığını vurguladı

Washington

Powell, yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumuna başladı.

Sunumunun ilk gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü olduğunu ve son 2 yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Powell, iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve sağlam kalmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yaklaştığını ancak hala biraz yüksek kalmaya devam ettiğini aktardı.

Geçen yıl eylül ayından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini 100 baz puan indirdiğini anımsatan Powell, politika duruşunun bu şekilde yeniden ayarlanmasının enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma ışığında uygun olduğunu, menkul kıymet varlıklarını azaltmaya da devam ettiklerini anlattı.

Powell, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok." dedi.

Politika faizine yönelik ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini değerlendireceklerini yineleyen Powell, şunları kaydetti:

"Ekonomi geliştikçe, politika duruşumuzu maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimizi en iyi şekilde destekleyecek şekilde ayarlayacağız. Ekonomi güçlü kalmaya devam ederse ve enflasyon yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir bir şekilde düşmeye devam etmezse, politika kısıtlamamızı daha uzun süre koruyabiliriz. İş gücü piyasası beklenmedik şekilde zayıflarsa ya da enflasyon beklenenden daha hızlı düşerse, politikayı buna göre gevşetebiliriz. İkili görevimizin her iki tarafına yönelik risklere dikkat ediyoruz ve politika, karşı karşıya olduğumuz riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda."

Bankanın bu yıl para politikası stratejisi, araçları ve iletişiminin ikinci periyodik incelemesini gerçekleştirdiğini de belirten Powell, bu incelemenin odağının FOMC'nin Uzun Vadeli Hedefler ve Para Politikası Stratejisi Açıklaması ve politika iletişim araçları olacağını aktardı. Powell, Komite'nin yüzde 2'lik uzun vadeli enflasyon hedefinin ise korunacağını ve incelemenin odak noktası olmayacağını kaydetti.

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