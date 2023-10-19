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Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, eylül ayı enflasyon verilerinin düşüş eğilimini sürdürdüğünü ancak daha az cesaret verici olduğunu söyledi.

Dilara Zengin Okay  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Fed Başkanı Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi

Washington

Fed Başkanı Powell, "Pek çok gösterge, iş gücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor." ifadesini kullanarak, "Yeni ve eski belirsizlikler, para politikasını çok fazla sıkılaştırma riski ile çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevimizi zorlaştırıyor." şeklinde konuştu.

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