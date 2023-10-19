Fed Başkanı Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, eylül ayı enflasyon verilerinin düşüş eğilimini sürdürdüğünü ancak daha az cesaret verici olduğunu söyledi.
Washington
Fed Başkanı Powell, "Pek çok gösterge, iş gücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor." ifadesini kullanarak, "Yeni ve eski belirsizlikler, para politikasını çok fazla sıkılaştırma riski ile çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevimizi zorlaştırıyor." şeklinde konuştu.
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