Fed Başkanı Powell: Enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görmemiz gerekiyor
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul
Powell, "Bugünden sonra faiz oranlarını ne hızla artırdığımız değil, nereye kadar artırdığımız ve orada ne kadar kalacağımız önemli. Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" dedi.
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