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Ekonomi

Fed Başkanı Powell: Enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görmemiz gerekiyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Aslan   | 14.12.2022
Fed Başkanı Powell: Enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görmemiz gerekiyor

İstanbul

Powell, "Bugünden sonra faiz oranlarını ne hızla artırdığımız değil, nereye kadar artırdığımız ve orada ne kadar kalacağımız önemli. Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" dedi.

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