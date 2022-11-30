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Ekonomi

Fed Başkanı Powell aralıkta faiz artış hızını yavaşlatabileceklerini söyledi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 30.11.2022
Fed Başkanı Powell aralıkta faiz artış hızını yavaşlatabileceklerini söyledi

Washington

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin uzun bir süre daha devam edeceğini belirterek, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir.” dedi.

Powell, düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünce düzenlenen Ekonomik Görünüm, Enflasyon ve İş Gücü Piyasası" başlıklı toplantıda konuştu.

Para politikasında aşırı sıkılaştırma yapmak istemediklerini vurgulayan Powell, "Ancak enflasyon konusunda daha yolumuz var. Geçmişteki tecrübeler, para politikasını fazla erken yumuşatmamak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor ve biz de enflasyonu hedeflenen seviyeye düşürene kadar yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ekonomiye ilişkin bazı verilerin enflasyonun gelecek yıl yavaşlayacağına işaret ettiğini anlatan Powell, "Yine de fiyat istikrarını tekrar sağlamak için uzun bir yolumuz var. Sıkı para politikası ve daha yavaş büyümeye rağmen, enflasyonun yavaşladığına dair somut bir ilerleme görmedik." dedi.

Faiz artırım hızını ise yavaşlatabileceklerini belirten Powell, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir." diye konuştu.

Powell, "Enflasyonu kontrol edebilmek için faizi daha ne kadar artırmamız gerekeceği ve para politikasını ne kadar süre kısıtlayıcı şekilde tutacağımız, faiz artırım konusundaki yavaşlamaya ilişkin zamanlamadan çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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