Dolar
8.88
Euro
10.28
Altın
1,763.17
ETH/USDT
3,588.00
BTC/USDT
54,480.00
BIST 100
1,388.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Eylülde en fazla reel getiri yüzde 0,53 ile DİBS'te oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde eylülde en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,53 ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

Erhan Cihan Ünal   | 07.10.2021
Eylülde en fazla reel getiri yüzde 0,53 ile DİBS'te oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, eylülde en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,24, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,53 DİBS'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31, avro yüzde 0,73, dolar yüzde 0,74, külçe altın yüzde 0,96 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,63 ile yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,01, avro yüzde 0,43, dolar yüzde 0,44, külçe altın yüzde 0,66 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,34 ile yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.

DİBS, üç aylık değerlendirmede, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,32 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,23 yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,66 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,67 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı. Bu dönemde, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,49 yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,8, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,38 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık en yüksek reel getiri BIST 100'de

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,96 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,32 kayıp gerçekleşti.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 21,21, avro yüzde 21,35, mevduat faizi (brüt) yüzde 23,5, DİBS yüzde 25,76 ve külçe altın yüzde 27,34 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 5,14, avro yüzde 5,32, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,9, DİBS yüzde 10,62 ve külçe altın yüzde 12,53 yatırımcısını kayba uğrattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den gençlere aşı uyarısı
DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor
Kanada’da kamu görevlilerine ay sonuna kadar iki doz Kovid-19 aşısı zorunluluğu
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Eylülde en fazla reel getiri yüzde 0,53 ile DİBS'te oldu

Eylülde en fazla reel getiri yüzde 0,53 ile DİBS'te oldu

Almanya'da yıllık enflasyon 1993'ten beri ilk kez yüzde 4'ün üzerinde