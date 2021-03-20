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Ekonomi

Esnaf ve sanatkarlara mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

Arife Yıldız Ünal   | 20.03.2021
Esnaf ve sanatkarlara mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını duyurdu.

Pekcan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladıklarını belirten Pekcan, bunun hayırlı olmasını diledi.

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