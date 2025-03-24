Dolar
38.00
Euro
41.16
Altın
3,025.53
ETH/USDT
2,088.70
BTC/USDT
87,440.00
BIST 100
8,944.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Esnaf ve sanatkarlar iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini çevrim içi alabilecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) arasında imzalanan protokol kapsamında esnaf ve sanatkarlar, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini çevrim içi tamamlayabilecek.

Seda Tolmaç  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Esnaf ve sanatkarlar iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini çevrim içi alabilecek

Ankara

TESK'ten yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ÇASGEM ile hazırlanan eğitim protokolü, konfederasyonun toplantı salonunda imzalandı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve ÇASGEM Başkanı Elif Gökçearslan'ın imzaladığı protokol doğrultusunda, İSG eğitimleri çevrim içi sistem üzerinden tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palandöken, esnaf ve sanatkarın, söz konusu eğitimleri kolayca gerçekleştirebilmesini amaçladıklarını bildirdi. Palandöken, "Konfederasyonumuzun resmi internet sitesine girerek 16 saatlik eğitimi başarıyla tamamlayan esnaf ve çalışanlar, gerekli belgeyi almaya hak kazanacak. Eğer bir esnafımız, 'Bu belgeye benim ihtiyacım yok, işletmemde oğlum, kızım veya çalışanım var, onu yetkilendirelim' derse eğitimi ilgili kişi alabilecek. Eğitim tamamen elektronik ortamda gerçekleşeceği için iş kaybı yaşanmayacak, dükkan kapatmaya gerek kalmayacak ve ek bir mekan masrafı oluşmayacak." ifadelerini kullandı.

Palandöken, protokolle, esnafın İSG belgesine 250 lira gibi sembolik bir rakamla ulaşabileceği bilgisini verdi.

Çevrim içi eğitimlerin bugün başladığını aktaran Palandöken, "Şu an itibarıyla başvurular 5-6 bin kişiyi bulmuş durumda ve süreç devam ediyor. Esnafımızın bu fırsattan faydalanarak eğitimlerini tamamlamalarını tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'nda tarihi pasajda çıkan yangın söndürüldü
Bakan Yerlikaya'dan Cizre'de pamuk şekeri satan engelli genci sevindiren polislere ilişkin paylaşım
Terör örgütü PKK/YPG mensubunun teslim olma görüntüleri ortaya çıktı
İBB'ye yönelik soruşturmalara ilgili eylemlerde 1133 şüpheli gözaltına alındı
Filistin için tüm camilerde dua edilecek

Benzer haberler

Esnaf ve sanatkarlar iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini çevrim içi alabilecek

Esnaf ve sanatkarlar iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini çevrim içi alabilecek

Esnaf bayram alışverişinden umutlu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet