Dolar
14.75
Euro
16.10
Altın
1,930.70
ETH/USDT
3,257.40
BTC/USDT
43,796.00
BIST 100
2,340.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin ve Ford'un Avrupa'daki İlk Tam Elektrikli Ticari Aracı E-Transit'in Hattan İniş Töreni'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Eskişehir'de çiftçilere 33,5 ton yerli nohut tohumu dağıtıldı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 60 üreticiye, 33,5 ton kuraklığa dayanıklı yerli nohut çeşidi olan azkan tohumları verildi.

Deniz Açık   | 07.04.2022
Eskişehir'de çiftçilere 33,5 ton yerli nohut tohumu dağıtıldı

Eskişehir

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 60 üreticiye, 33,5 ton kuraklığa dayanıklı yerli nohut çeşidi olan azkan tohumları verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mahmudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve nohut üreticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, özellikle geçen yıl yaşanan yağış rejiminden kaynaklı sıkıntıları gidermek adına Tarım ve Orman Bakanlığının kuraklığa dayanıklı, biçerdöver hasadına uygun yerli ve milli çeşitlerin ekimine yönelik çalışma başlattığını bildirdi.

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen azkan nohut tohumluklarının kullanımına karar verildiğini aktaran Gümüş, şunları kaydetti:

"Projeden şimdilik 60 çiftçimiz faydalanacak. Yerli ve milli azkan nohut tohumu 2 bin 792 dekar arazide, hemen ekilmek üzere üreticilerimize verilecektir. Bu anlamda çiftçilerimize çok daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yerli ve milli çeşidimiz azkan nohut tohumluklarımızın hem çiftçilerimiz hem de Mahmudiyemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ürününüz bol kazancınız bereketli olsun inşallah."

Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han da devletin her fırsatta çiftçiye destek olduğunu belirterek, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Nohut üreticisi İsmail Türe ise teslim aldıkları tohumları toprakla buluşturup, elde edecekleri ürünleri vatandaşa sunacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız
30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada
Türkiye'de 10 bin 314 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 585'e çıktı
İspanya'da kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor

Benzer haberler

Eskişehir'de çiftçilere 33,5 ton yerli nohut tohumu dağıtıldı

Eskişehir'de çiftçilere 33,5 ton yerli nohut tohumu dağıtıldı

Aileden gelen müzik yeteneklerini okulda eğitimle pekiştiriyorlar

Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı

Tekirdağ'da çiftçilere 2,5 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Tekirdağ'da çiftçilere 2,5 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı
Musikiye ömrünü veren emekli astsubay binlerce öğrenci yetiştirdi

Musikiye ömrünü veren emekli astsubay binlerce öğrenci yetiştirdi
'Ata tohumları' yerli tohum geliştirilmesinde kilit rol oynuyor

'Ata tohumları' yerli tohum geliştirilmesinde kilit rol oynuyor