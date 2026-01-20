Dolar
43.29
Euro
50.82
Altın
4,733.89
ETH/USDT
3,092.60
BTC/USDT
90,995.00
BIST 100
12,773.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Esenler'de İETT otobüsü sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otoparka daldı. Olay yerinden yayındayız İstanbul Ataköy'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinden yayındayız
logo
Ekonomi

Esenboğa'nın ardından diğer havalimanlarının kapasite artış çalışmaları da bu yıl tamamlanacak

Esenboğa Havalimanı'nın yeni pisti hizmete açılırken, İstanbul Havalimanı'ndaki doğu-batı yönlü dördüncü ana pistin ve Hatay Havalimanı'ndaki ana pistin yenilenme çalışmalarının bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Mertkan Oruç  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Esenboğa'nın ardından diğer havalimanlarının kapasite artış çalışmaları da bu yıl tamamlanacak

Ankara

AA muhabirinin, 2026-2028 dönemini kapsayan Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye, ulaşım stratejilerini küresel ölçekte, bütüncül bir anlayışla planlamayı sürdürüyor.

Giderek artan yolcu sayılarıyla Türkiye'nin, bölgesinin ve dünyanın önemli ulaşım merkezi olmasına yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, mevcut meydanlardan kapasite sınırına ulaşanların kapasiteleri artırılıyor, yeni yatırımlarla hizmet standartları yükseltiliyor, uçuş emniyetinin artırılması ve hava trafik yönetimiyle ilgili projeler devreye alınıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu çalışmalar kapsamında, Antalya Havalimanı'nın 740 milyon avro tutarındaki kapasite artırım çalışmaları geçen yıl tamamlanırken, yıllık 35 milyon olan yolcu kapasitesi yeni yatırımlarla 82 milyona yükseltildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin birinci etabı da tamamlandı ve üçüncü pisti, yeni hava trafik kontrol kulesi ile tamamlayıcı tesisleri açıldı. Böylece havalimanının yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükseldi.

Hatay Havalimanı'ndaki çalışmalar sürüyor

Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu geçen yıl devreye alınan ve üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği Avrupa'da ilk havalimanı olan İstanbul Havalimanı'ndaki genişleme çalışmaları da devam ediyor.

Havalimanında devam eden ikinci etap birinci faz çalışmaları kapsamında, doğu-batı yönlü dördüncü ana pistin 2026 yılında hizmete girmesi planlanıyor. İstanbul Havalimanı'nda şu an kuzey-güney yönlü üç ana ve iki yedek pistle operasyonlar sürdürülüyor.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı'nda da ana pistin yenilenme çalışmalarının 2026'da tamamlanması planlanıyor.

Ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmalarının bu yılın sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havalimanlarında devam eden çalışmaların 2026'da tamamlanmasının ve Türkiye'nin havalimanı sayısının 60'a çıkarılmasının planlandığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 630 adet olan coğrafi veri katmanı 730’a çıkarılmıştır
Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutuldu
Amasya'daki Boraboy Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Esenboğa'nın ardından diğer havalimanlarının kapasite artış çalışmaları da bu yıl tamamlanacak

Esenboğa'nın ardından diğer havalimanlarının kapasite artış çalışmaları da bu yıl tamamlanacak

Ekonomide 3 yılda 6 yapısal reform tedbirinin uygulanması hedefleniyor

Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı'mız başkentimizin dünyaya açılan kapısını daha güçlü şekilde temsil edecek

İstanbul Havalimanı'nda pistteki kar miktarı anlık takip ediliyor

İstanbul Havalimanı'nda pistteki kar miktarı anlık takip ediliyor
Lufthansa'nın Münih-İstanbul seferleri 29 Mart'ta başlayacak

Lufthansa'nın Münih-İstanbul seferleri 29 Mart'ta başlayacak
Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında geçen yıl 247,2 milyonla Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında geçen yıl 247,2 milyonla Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet