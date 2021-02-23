Euro
8.60
Dolar
7.07
BIST 100
1,517.86
Altın
1,807.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Erzurum'da 56 milyon lira yatırım değerli projelerle bin kişi istihdam edilecek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından onaylanan ve toplam yatırım tutarı 56 milyon lira olan 31 projenin tamamlanmasıyla Erzurum'da ilave bin kişilik istihdam sağlanacağı bildirildi.

İsmail Hakkı Demir   | 23.02.2021
Erzurum'da 56 milyon lira yatırım değerli projelerle bin kişi istihdam edilecek

Erzurum

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUDAKA) yapılan açıklamada, 3 Kasım 2020'de ilan edilen "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında sunulan projelere ilişkin değerlendirme sonuçlarının bugün Erzurum'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında onaylandığı belirtildi.

Bölgenin öne çıkan turizm, tabii kaynaklar, et, süt ve arıcılık sektörlerinin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan programa, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından 120 proje başvurusu yapıldığı ifade edildi.

Değerlendirme süreci sonunda 31 projenin başarılı bulunduğu, bu projelerin 56 milyon lira olan toplam yatırım tutarının 36 milyon lirasının KUDAKA tarafından sağlanacağı bildirildi.

Destek sağlanan projelerle kentte istihdamın ve üretimin artırılmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Destek almaya hak kazanan projelerle kış, kültür, sağlık, doğa ve alternatif turizmin bölgede canlandırılması için ihtiyaç duyulan altyapının oluşturulması, bölgenin sahip olduğu turizm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtılması ve turizm sektöründeki insan kaynağının geliştirilmesi, bölgede et, süt ve arıcılık sektörlerinde rekabet edebilirliğin geliştirilmesi için girdi maliyetlerinin azaltılması, ürün kalitesinin, çeşitliliğinin artırılması ve sektör verimliliğin yükseltilmesi, tabii kaynakların ekonomiye kazandırılması, üretim kapasitelerinin artırılması, yenilikçi yöntemlerle işlenmesi ve insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla gerekli altyapının oluşturulması hedefleniyor."

Bu yatırımların hayata geçirilmesiyle bölgede bin kişilik ilave istihdam sağlanmasının öngörüldüğü, özellikle organize sanayi bölgelerinde uygulanacak projelerle özel sektörün bölgeye daha nitelikli yatırımlar yapmasının önünün açılacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bin 443'e yükseldi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 865 bini geçti
Ukrayna'da AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kullanımına onay verildi
Kovid-19 antikorlarının hamilelik sırasında bebeğe geçtiği tespit edildi
Ordu'da sağlık ekipleri karda 2 kilometre yürüyerek ulaştıkları hastaya Kovid-19 aşısı yaptı

Benzer haberler

Erzurum'da 56 milyon lira yatırım değerli projelerle bin kişi istihdam edilecek

Erzurum'da 56 milyon lira yatırım değerli projelerle bin kişi istihdam edilecek

Erzurum'daki kayakçı otistik ikizlere, evde antrenman için simülatör desteği

Erzurumlu genç doktor Fransa'da babasının onardığı hastanede hayat kurtarıyor

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 190 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu kayakseverlerle doldu

Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu kayakseverlerle doldu
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek