Erbil'de Türk firmalarının katılımıyla "Orta Doğu Turizm Fuarı" düzenlendi
Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen Orta Doğu Turizm Fuarı’na Türkiye'den çok sayıda turizm şirketinin yanı sıra 20 ülkeden 150'den fazla şirket katıldı.
Erbil
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil'de düzenlenen turizm fuarında AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın Erbil’de turizm alanında çalışan birçok şirketi buraya çektiğini belirterek, bölgede en çok tercih edilen turizm destinasyonu olarak Türk firmalarının da burada olduğunu kaydetti.
“Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları burada. Erbil’de faaliyet gösteren otellerimiz, büyük çaplı inşaat projelerimiz, hepsinin temsilcilikleri burada.” diyen Topçu, ayrıca Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) standının da fuarda yer aldığını aktardı.
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Topçu, Van TSO ile Erbil’e yaptıkları önceki ziyarette böyle bir fuara katılmaları ve Van’ı tanıtıcı bir etkinlik yapmaları konusunda fikir teatisi yaptıklarını hatırlatarak, Van’ı tanıtıcı bir stant açmaları nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.
Türkiye’nin bu coğrafyada her kökenden insan için turizmde girilmek istenen, rağbet gören bir destinasyon olduğunu vurgulayan Topçu, şunları söyledi:
“Bunun da haklı nedenleri var. Biz de bu fuarda o ilginin ne kadar yüksek olduğunu stantlara gösterilen ilgiden bir kere daha gördük. Çok mutlu olduk. Biz Türkiye’ye dostlarımız, kardeşlerimiz ve soydaşlarımız geldikçe daha mutlu oluyoruz, daha güçlü oluyoruz. Bu ilginin daha da artarak sürmesi için de devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”
“Amacımız Irak’taki turizmi şehrimize ve ülkemizi daha çok taşımak”
Van TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Burak Gültepe de Ticaret Odası olarak Irak halkına Van’ı tanıtmak için burada olduklarını belirterek, 1 ayı aşkın süredir bu fuara hazırlandıklarını ve buradaki insanlarla gönül bağı kurmak için geldiklerini anlattı.
Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Reşit Yaren ise 3 yılda Irak’a dördüncü gelişleri olduğuna dikkati çekerek, “Amacımız Irak’taki turizmi şehrimize ve ülkemizi daha çok taşımaktır. Ülke olarak da her alanda biz doğuya yüzümüzü çevirdiğimizde rekabet üstünlüğünü yakalama şansımız daha yüksek.” diye konuştu.
Van’da kahvaltı salonu işleten Yusuf Konak ise fuarda Van’a özgü yemek ve kahvaltı lezzetlerini sergilediklerinin altını çizerek, Perşembe günü de Erbil’de Van’a has yemekleri ele alan bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.
20 ülkeden 150'den fazla turizm şirketi katılıyor
IKBY Turizm Kurulu'nun Medya ve İletişim Direktörü İbrahim Abdulmecid, üçüncüsü düzenlenen fuarın Irak’ta en büyük turizm fuarı olduğunu ve 20 ülkeden 150’den fazla şirketin katıldığını kaydetti.
Abdulmecid, fuarın ana hedefinin turizm şirketleri arasında iletişimi güçlendirmek ve turizm sektörünün canlanmasını sağlamak olduğunu dile getirerek, fuarın 3 gün boyunca süreceğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.