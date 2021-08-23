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Ekonomi

EPDK'den pompa ve tabela fiyatı uyumsuz akaryakıt bayilerine inceleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, akaryakıt bayilerinin tabelaya yazdıkları fiyat ile pompa fiyatının birbirini tutmadığına yönelik iddialar üzerine inceleme başlattı.

Nuran Erkul Kaya   | 23.08.2021
EPDK'den pompa ve tabela fiyatı uyumsuz akaryakıt bayilerine inceleme

İstanbul

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK), akaryakıt bayilerinin tabelaya yazdıkları fiyat ile pompa fiyatının birbirini tutmadığına yönelik iddialar üzerine inceleme başlattı.

EPDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kurum bütün bayileri uyararak fiyat panosu ile pompa fiyatları arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde gereken adımların hızla atılacağı bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, uyarılan bayilerin aynı hatayı tekrar etmesi halinde kapılarına 2 ay süreyle kilit vurulacağını ifade etti.

Tüketicilerin en etkili denetçiler olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Onlardan gelecek her şikayet bizim için çok değerli. 13 binden fazla bayii yurt çapında hizmet veriyor. Yasal düzenlemelere aykırı ve gayriahlaki yollara başvuranları el birliğiyle sektörümüzden temizleyeceğiz. Biz bunu yalnızca fiyat tabelası üzerinden basit bir algı oyunu ya da gayriahlaki bir pazarlama kurnazlığı olarak görmüyoruz. Bu, aynı zamanda göz göre göre tüketicilerimizi kandırarak haksız kazanç elde etme girişimidir. Derhal inceleme başlattık. 13 bin bayii arasında sayısı 3-5 de olsa kimsenin sektörümüze böyle bir leke sürmesine izin vermeyeceğiz. Böyle kötü niyetli istasyon işletmecileri ya kendilerini düzeltecek ve etik şekilde hizmet verecek ya da sektörümüzde kendisine yer bulamayacak."

Yılmaz, bir bayinin, dağıtım şirketinin tavsiye ettiği fiyatın üzerinde akaryakıt satması halinde açacakları soruşturma sonucunda 735 bin liraya kadar idari para cezası ödemek zorunda kalacağı uyarısında bulundu. ​​​​​​

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