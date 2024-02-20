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Ekonomi

EPDK Başkanı Yılmaz: Benzin ve motorinde 1-1,5 lira düzeyinde indirim olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerle ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini söyledi.

Gökçe Topbaş  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
EPDK Başkanı Yılmaz: Benzin ve motorinde 1-1,5 lira düzeyinde indirim olacak

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1-1,5 lira düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadesini kullandı.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, özellikle son günlerde küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin uluslararası piyasalarda sadece Brent tipi petrolün değil motorin ve benzin gibi işlenmiş ürünlerin fiyatlarını da yukarı yönlü etkilediğine işaret edildi.

Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının serbest piyasa koşullarında belirlendiği ve uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerin iç piyasadaki fiyat hareketlerini doğrudan etkilediği belirtildi.

Benzin ve motorin fiyatlarının devlet eliyle değil serbest piyasa koşullarında kendine özgü formülasyonla belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, fiyatların belirlenmesinde herhangi bir sebeple piyasa yapısını bozucu kar hareketlerinin tespiti halinde EPDK'nin tavan fiyat uygulama yetkisi bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünlerle ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere de yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini belirtti.

Benzin ve motorin fiyatlarının serbest piyasada oluştuğunu, kurallar ve formülün belli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Akaryakıt piyasamızın serbest yapısı elbette önemli ancak tüketicilerimizi korumak, fiyat hareketlerini titizlikle takip etmek, kar oyunlarına izin vermemek de bizim görevimiz. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1-1,5 lira düzeyinde bir indirim olacaktır."


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