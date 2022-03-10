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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

ENI, Rusya'dan petrol ürünleri tedarikine ilişkin yeni sözleşmelerin taahhütlerini askıya aldı

İtalyan enerji firması ENI'nin, Rusya'dan ham petrol ve petrol ürünleri tedarikiyle ilgili yeni sözleşmelerin taahhütlerini askıya aldığı bildirildi.

Barış Seçkin   | 10.03.2022
ENI, Rusya'dan petrol ürünleri tedarikine ilişkin yeni sözleşmelerin taahhütlerini askıya aldı

Roma

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ENI basın sözcüsü aracılığıyla konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre ENI, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'dan ham petrol ve petrol ürünleri tedarikiyle ilgili yeni sözleşmelerin taahhütlerini askıya aldığını duyurdu.

ENI, Avrupa Birliği tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyacağını ayrıca Avrupa ve ulusal kurumlar tarafından belirlenen kurallara saygı duyacağını da kaydetti.

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