Engelsiz İşgücü Uyum Programı başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Engelsiz İşgücü Uyum Programı'nın başladığını duyurdu.
Ankara
Işıkhan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" ifadesini kullanarak, "Engelli vatandaşlarımızı çalışma hayatının her alanında desteklemeye devam ediyoruz. İstihdama katılımlarını destekliyor, iş gücüne uyum ve becerilerini artırıyor, hibe ve destekler sağlıyoruz." bilgisini verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
15 bin 162 lira harçlık ve SGK prim desteği
Engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen program kapsamında, katılımcılara 14 günlük katılım için 15 bin 162 lira cep harçlığı ile SGK prim desteği veriliyor.
Yeşil dönüşüm, sosyal hizmetler, tarihi ve kültürel faaliyetler ile kamu kurumlarının diğer destek faaliyetlerini kapsayan programdan, engelli bireyler ile gerekli şartları karşılamaları halinde anne ve babaları da yararlanabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.