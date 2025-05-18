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Ekonomi

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele tüm etkinliğiyle devam ederken, bu mücadelenin olumlu sonuçları gıda fiyatlarında düşüş olarak kendini gösterdi.

Hülya Ömür Uylaş, Ayşe Böcüoğlu Bodur, Fatma Eda Topcu  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor

İstanbul/Ankara

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, gıda fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşü AA muhabirine değerlendirdi.

Çarşı ve pazarda yaşanan fiyat düşüşlerinin aynı oranda perakende raflarına da yansıdığını dile getiren Güzeldere, "Özellikle sebze ve yumurta fiyatlarında bunu gözlemleyebiliriz. Domates hariç, sebze fiyatlarında düşüş hissedilir ölçekte yansımaktadır." dedi.

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Güzeldere, enflasyonda yaşanan düşüşü raflarda hissedebildiklerini belirterek, özellikle sebze kategorisinde çarliston, sivri ve köy olmak üzere biber çeşitlerinde, salatalık, patlıcan, kabak, maydanoz, roka ve kıvırcık olmak üzere yeşillik çeşitlerinde, kavun ve yumurta gibi özellikle ihracatı düşen ürünlerde bu düşüşleri görebildiklerini söyledi.

"Fiyat farklılığında yüzde 50 düşüş var"

Son bir haftada fiyat düşüşlerinin ne düzeyde olduğuna ilişkin de konuşan Güzeldere, "Geçen hafta ile bu hafta arasında fiyat farklılığında yüzde 50 oranında bir düşüşten bahsetmek mümkün. 30'luk medium boy yumurta geçen ay 195 lira bandında seyrederken, bu hafta 110 ila 130 lira bandında seyrettiği gözlenmiştir. Yaklaşık olarak birçok kalem üründe ortalama yüzde 50 oranında bir düşüş olduğu söylenebilir." ifadelerini kullandı.

Güzeldere, bu durumun gerekçelerine dair görüşlerini de paylaşarak, şunları kaydetti:

"Mevsimin etkisi ve havaların ısınması ile sebzelerin bollaşması ve ihracatın hissedilir ölçekte yavaşlaması ve talepteki daralmalar, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye katkı sağlayan gelişmeler oldu. Bu durum raflara da yansıdı. Nitekim un ve bakliyat gibi diğer ürün kalemlerinde geçen yılki stokların eritilmesine bağlı olarak fiyatların stabil seyrettiği görülmektedir."

"Fiyatların düşmesi sevindirici"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de üretimde sera ortamından açık üretim ortamına geçilen bir dönemin yaşandığını belirterek, bunun fiyatlardaki düşüşte etkili olduğunu söyledi.

Palandöken, fiyatların düşmesinin sevindirici gelişme olduğunu ancak bu düşüşün kontrollü olması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da ürünün bol olduğu ortamlarda fiyatların da düştüğüne dikkati çekerek, "Sebze ve meyve üretimle ilişkili. Olmayan ürün fiyatlanır, olan ürün düşer. Bugün de bunun etkisini çok açık görüyoruz." diye konuştu.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon da son dönemde çeşitli nedenlerle ürün arzının talebin üzerine çıktığını belirterek, kışın üreticinin, devletin, tüketicinin tepki gösterdiği yüksek fiyatların havaların ısınması, eksilen üretim kapasitesinin tekrar eski seviyesine gelmesi ve ihracata yönelmesi gereken ürünün iç piyasaya yönelmesi gibi nedenlerle normalin altına indiğini söyledi.


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