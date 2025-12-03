Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 0,87 artarken yıllık bazda yüzde 31,07 oldu
TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0,87, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,07, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,23 olarak kayıtlara geçti.
Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kasımda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 35,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,37 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,87, Yİ-ÜFE yüzde 0,84 artış gösterdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,07 yükseldi.
Yİ-ÜFE'de Aralık 2024'e göre yüzde 26,72, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 27,23 artış oldu.
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Aralıkta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 35,91 olarak belirlendi.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 1,31 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,65'e ineceği hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
|Aylık değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|Ay/Yıl
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Ocak
|1,82
|2,46
|1,02
|1,06
|1,35
|1,68
|11,10
|6,65
|6,7
|5,03
|0,55
|3,98
|0,99
|0,45
|1,84
|2,66
|10,45
|4,15
|4,14
|3,06
|Şubat
|-0,02
|0,81
|0,73
|0,16
|0,35
|0,91
|4,81
|3,15
|4,53
|2,27
|-0,20
|1,26
|2,68
|0,09
|0,48
|1,22
|7,22
|1,56
|3,74
|2,12
|Mart
|-0,04
|1,02
|0,99
|1,03
|0,57
|1,08
|5,46
|2,29
|3,16
|2,46
|0,40
|1,04
|1,54
|1,58
|0,87
|4,13
|9,19
|0,44
|3,29
|1,88
|Nisan
|0,78
|1,31
|1,87
|1,69
|0,85
|1,68
|7,25
|2,39
|3,18
|3
|0,52
|0,76
|2,60
|2,98
|1,28
|4,34
|7,67
|0,81
|3,60
|2,76
|Mayıs
|0,58
|0,45
|1,62
|0,95
|1,36
|0,89
|2,98
|0,04
|3,37
|1,53
|1,48
|0,52
|3,79
|2,67
|1,54
|3,92
|8,76
|0,65
|1,96
|2,48
|Haziran
|0,47
|-0,27
|2,61
|0,03
|1,13
|1,94
|4,95
|3,92
|1,64
|1,37
|0,41
|0,07
|3,03
|0,09
|0,69
|4,01
|6,77
|6,50
|1,38
|2,46
|Temmuz
|1,16
|0,15
|0,55
|1,36
|0,58
|1,80
|2,37
|9,49
|3,23
|2,06
|0,21
|0,72
|1,77
|-0,99
|1,02
|2,46
|5,17
|8,23
|1,94
|1,73
|Ağustos
|-0,29
|0,52
|2,30
|0,86
|0,86
|1,12
|1,46
|9,09
|2,47
|2,04
|0,08
|0,85
|6,60
|-0,59
|2,35
|2,77
|2,41
|5,89
|1,68
|2,48
|Eylül
|0,18
|0,65
|6,30
|0,99
|0,97
|1,25
|3,08
|4,75
|2,97
|3,23
|0,29
|0,24
|10,88
|0,13
|2,65
|1,55
|4,78
|3,4
|1,37
|2,52
|Ekim
|1,44
|2,08
|2,67
|2,00
|2,13
|2,39
|3,54
|3,43
|2,88
|2,55
|0,84
|1,71
|0,91
|0,17
|3,55
|5,24
|7,83
|1,94
|1,29
|1,63
|Kasım
|0,52
|1,49
|-1,44
|0,38
|2,30
|3,51
|2,88
|3,28
|2,24
|0,87
|2,00
|2,02
|-2,53
|-0,08
|4,08
|9,99
|0,74
|2,81
|0,66
|0,84
|Aralık
|1,64
|0,69
|-0,40
|0,74
|1,25
|13,58
|1,18
|2,93
|1,03
|2,98
|1,37
|-2,22
|0,69
|2,36
|19,08
|-0,24
|1,14
|0,4
|Yıllık değişim
|Ay/Yıl
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Ocak
|9,58
|9,22
|10,35
|20,35
|12,15
|14,97
|48,69
|57,68
|64,86
|42,12
|5,94
|13,69
|12,14
|32,93
|8,84
|26,16
|93,53
|86,46
|44,2
|27,2
|Şubat
|8,78
|10,13
|10,26
|19,67
|12,37
|15,61
|54,44
|55,18
|67,07
|39,05
|4,47
|15,36
|13,71
|29,59
|9,26
|27,09
|105,01
|76,61
|47,29
|25,21
|Mart
|7,46
|11,29
|10,23
|19,71
|11,86
|16,19
|61,14
|50,51
|68,50
|38,1
|3,80
|16,09
|14,28
|29,64
|8,50
|31,20
|114,97
|62,45
|51,47
|23,5
|Nisan
|6,57
|11,87
|10,85
|19,50
|10,94
|17,14
|69,97
|43,68
|69,80
|37,86
|2,87
|16,37
|16,37
|30,12
|6,71
|35,17
|121,82
|52,11
|55,66
|22,5
|Mayıs
|6,58
|11,72
|12,15
|18,71
|11,39
|16,59
|73,50
|39,59
|75,45
|35,41
|3,25
|15,26
|20,16
|28,71
|5,53
|38,33
|132,16
|40,76
|57,68
|23,13
|Haziran
|7,64
|10,90
|15,39
|15,72
|12,62
|17,53
|78,62
|38,21
|71,6
|35,05
|3,41
|14,87
|23,71
|25,04
|6,17
|42,89
|138,31
|40,42
|50,09
|24,45
|Temmuz
|8,79
|9,79
|15,85
|16,65
|11,76
|18,95
|79,60
|47,83
|61,78
|33,52
|3,96
|15,45
|25,00
|21,66
|8,33
|44,92
|144,61
|44,50
|41,37
|24,19
|Ağustos
|8,05
|10,68
|17,90
|15,01
|11,77
|19,25
|80,21
|58,94
|51,97
|32,95
|3,03
|16,34
|32,13
|13,45
|11,53
|45,52
|143,75
|49,41
|35,75
|25,16
|Eylül
|7,28
|11,20
|24,52
|9,26
|11,75
|19,58
|83,45
|61,53
|49,38
|33,29
|1,78
|16,28
|46,15
|2,45
|14,33
|43,96
|151,50
|47,44
|33,09
|26,59
|Ekim
|7,16
|11,90
|25,24
|8,55
|11,89
|19,89
|85,51
|61,36
|48,58
|32,87
|2,84
|17,28
|45,01
|1,70
|18,20
|46,31
|157,69
|39,39
|32,24
|27,00
|Kasım
|7,00
|12,98
|21,62
|10,56
|14,03
|21,31
|84,39
|61,98
|47,09
|31,07
|6,41
|17,30
|38,54
|4,26
|23,11
|54,62
|136,02
|42,25
|29,47
|27,23
|Aralık
|8,53
|11,92
|20,30
|11,84
|14,60
|36,08
|64,27
|64,77
|44,38
|9,94
|15,47
|33,64
|7,36
|25,15
|79,89
|97,72
|44,22
|28,52
Yİ-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,84, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 26,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,37 yükseldi.
Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,6, imalatta yüzde 27,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 24,92 ve su temininde yüzde 57,62 artış görüldü.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 23,09, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,17, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,65, enerjide yüzde 27,4 ve sermaye mallarında yüzde 28,44 yükseliş kaydedildi.
Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,77, imalatta yüzde 1,17 ve su temininde yüzde 2,02 artış görülürken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,1 azalış kayıtlara geçti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara malında yüzde 1,27, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,08, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,48 ve sermaye mallarında yüzde 1,54 artış, enerjide yüzde 0,48 azalış görüldü.
|Sektörler/Alt Gruplar
|Aylık (Yüzde)
|Yıllık (Yüzde)
|Madencilik ve taş ocakçılığı
|1,77
|32,6
|İmalat
|1,17
|27,04
|Elektrik, gaz
|-3,1
|24,92
|Su temini
|2,02
|57,62
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.