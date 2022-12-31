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Ekonomi

Enerji verimliliği kanunu kapsamında 2023'te uygulanacak para cezaları belirlendi

Enerji verimliliği kanununda 2023 yılı için belirlenen idari para cezaları yüzde 122,93 oranında artırıldı.

Zeynep Beyza Kılıç   | 31.12.2022
Enerji verimliliği kanunu kapsamında 2023'te uygulanacak para cezaları belirlendi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Enerji verimliliği kanununda belirlenen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde verilecek idari para cezaları, 2022 yılı yeniden değerleme oranına göre (122,93) artırıldı.

Buna göre, uygulanacak idari para cezaları 5 bin 628 lira ile 566 bin 670 lira arasında değişiklik gösterecek.

Öte yandan, Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi tarafından Güneş Enerji Santrali Tesisi yapımı/kurulumu gelir paylaşım modeliyle 10 yıl süreli kiralama ihalesi de Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale, 11 Ocak Pazartesi günü saat 14.20'de Onikişubat Belediyesi ihale toplantı odasında yapılacak.

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