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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sivas'ın Kangal ilçesi sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Gülşen Çağatay  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi

Ankara

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sivas'ın Kangal ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.

Bakanlık ayrıca, 21 Mart 2021'de yayımlanan YEKA ilanında düzeltmeye gitti.

Buna göre, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerini kapsayan Arturna Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler düzenlenerek yeniden paylaşıldı.

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