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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da "Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri 1. Dönem JETCO Toplantısı"nda konuşuyor.
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Ekonomi

Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 36,4 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,4 azalarak 5 milyar 629 milyon 555 bin dolar oldu.

Zeynep Beyza Kılıç  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Enerji ithalatı faturası eylülde yüzde 36,4 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, eylülde Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,6 azalarak 27 milyar 501 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 5 milyar 629 milyon 555 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Geçen yıl eylülde bu rakam 8 milyar 852 milyon 5 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36,4 azaldı.

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