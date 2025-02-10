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Ekonomi

Emekli maaş farkları yarın hesaplara yatırılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Emekli maaş farkları yarın hesaplara yatırılacak

Ankara

SGK'den yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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