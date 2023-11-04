Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,838.00
BTC/USDT
34,713.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde “Ford Otosan Yeniköy Fabrikası Açılış Töreni”ne katılıyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı
logo
Ekonomi

Elektrikte kurulu güç 2028'de yüzde 27 artışla 136 bin megavata ulaşacak

Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 2028'de yüzde 27 artışla 136 bin megavata yükseltileceği bildirildi.

Zeynep Beyza Kılıç  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Elektrikte kurulu güç 2028'de yüzde 27 artışla 136 bin megavata ulaşacak

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrikte kurulu gücümüzü 5 yıl içinde yüzde 27 artışla 106 bin megavattan 136 bin megavata çıkaracağız." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı kapsamında enerji sektörünün hedeflerini içeren grafiğe yer verildi.

Grafikte yer alan verilere göre, ülkede 2028 yılında elektrik enerjisi talebinin 430 teravatsaat, rüzgar enerjisi kurulu gücünün 18 bin megavat ve güneş enerjisi kurulu gücünün 30 bin megavat olması hedefleniyor.

Aynı dönemde, yerli kaynaklardan üretilen elektrik enerjisi miktarı 270 teravatsaat, yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 50, doğal gazın elektrik üretimindeki payı ise yüzde 15 olacak.

Yer altı doğal gaz depolama kapasitesi 2028'de 13 milyar metreküp, batarya depolama kapasitesi ise 5 bin megavata çıkarılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldı
Ülke genelindeki camilerde yarın Gazze için dua edilecek
Malatya'da dut ağacı sonbaharda meyve verdi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı"nın sahte olduğunu bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık

Benzer haberler

Elektrikte kurulu güç 2028'de yüzde 27 artışla 136 bin megavata ulaşacak

Elektrikte kurulu güç 2028'de yüzde 27 artışla 136 bin megavata ulaşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca "Enerji Sektörü Acil Durum Tatbikatı" yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet