Dolar
18.20
Euro
18.24
Altın
1,706.35
ETH/USDT
1,543.80
BTC/USDT
19,926.00
BIST 100
3,171.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yükseltildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 4 bin 800 liraya yükseltti.

Gülşen Çağatay   | 01.09.2022
Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yükseltildi

Ankara

EPDK tarafından hazırlanan "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kurum tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 4 bin 800 lira olarak uygulanacak.

EPDK temmuzda, gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 3 bin 750 lira olarak belirlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtay Başkanı Akarca yeni adli yıla ilişkin kutlama mesajı yayımladı
Türkiye ve dünya gündemi
Sivas'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
'Vira bismillah' diyen balıkçılar denize açıldı

Benzer haberler

Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yükseltildi

Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat yükseltildi

Elektrik ve doğal gazda eylül tarifesine zam yapıldı

EPDK, 7 doğal gaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti

Bilecik'in Medetli kavununda hasat bereketli geçiyor

Bilecik'in Medetli kavununda hasat bereketli geçiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet