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Ekonomi

Elektrik santrallerine 1,21 milyar liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 31 elektrik üretim santraline şubat için 1 milyar 215 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.

Duygu Alhan  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Elektrik santrallerine 1,21 milyar liralık kapasite mekanizması desteği

Ankara

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 31 santrale şubat için toplam 1 milyar 215 milyon lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 118 milyon 580 bin 807 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji, İthalat, İhracat, Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 100 milyon 19 bin 649 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izledi.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.​​​​​​​

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