Dolar
33.69
Euro
37.15
Altın
2,508.18
ETH/USDT
2,600.10
BTC/USDT
59,205.00
BIST 100
9,821.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Ekonomi

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde hisse devirlerine EPDK onayı şartı getirildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde yaptığı yeni düzenleme ile hisse devirlerine onay şartı getirdi.

Gökçe Topbaş  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde hisse devirlerine EPDK onayı şartı getirildi

Ankara

"Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yönetmeliğin 57. maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümlelerle (a), (b), (ç), (d), (f), (j) ve (k) bentleri haricindeki ön lisansta ortaklık yapısı değişiklikleri EPDK'nin onayına tabi olacağı hükme bağlandı.

Bu kapsamda, EPDK onayı alınmadan gerçekleştirilen ön lisans devirlerinde, ilgili ön lisanslar iptal edilecek.

Değişiklik, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde eylül ayında 24 bin konutu daha teslim edeceğiz
Mahalle mahalle, köy köy orman yangını uyarısı
Bakan Memişoğlu: Hizmeti iyi sunuyorsak bunun bilgisini, teknolojisini de üretmemiz lazım
İletişim Başkanlığı, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı

Benzer haberler

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde hisse devirlerine EPDK onayı şartı getirildi

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde hisse devirlerine EPDK onayı şartı getirildi

Hayvancılık desteklemelerinde 2024-2026 dönemi uygulama esasları belirlendi

Su ürünleri yetiştiriciliği kriterlerinde düzenlemeye gidildi

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Türkiye'nin madencilik alanında imzaladığı iki milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye'nin madencilik alanında imzaladığı iki milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kuruluşlarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet