Dolar
36.44
Euro
38.19
Altın
2,892.95
ETH/USDT
2,363.70
BTC/USDT
86,507.00
BIST 100
9,599.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,5 azalarak 99,2 oldu

Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,5 azalışla 99,2 değerini aldı.

Mertkan Oruç  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,5 azalarak 99,2 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ocakta 99,7 iken şubatta yüzde 0,5 azalarak 99,2 oldu.

Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 artışla 82,1'e ulaştı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 artarak 102,8'e çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 1,9 azalarak 114,2 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 artarak 116,3, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,7 azalarak 89,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/yıllar        2021        2022        2023        2024        2025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat96,099,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3
Nisan94,295,8102,699,2
Mayıs93,098,0104,198,3
Haziran98,794,8101,595,8
Temmuz101,794,399,694,4
Ağustos102,694,994,493,1
Eylül104,395,095,695,0
Ekim103,397,996,898,1
Kasım101,597,695,497,2
Aralık99,798,496,598,9​​​​​​​
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ASELSAN'dan 296 milyon avroluk sözleşme
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Gri kategoride aranan FETÖ firarisi eski hakim Yaşar Akyıldız'a 15 yıla kadar hapis istemi
Doğu Anadolu'da 4 ilde kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü 7 ilde günlük 11 bin 300 kişiye iftar verecek

Benzer haberler

Ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,5 azalarak 99,2 oldu

Ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,5 azalarak 99,2 oldu

Almanya'da tüketici güveni siyasi durumun etkisiyle kötüleşmeye devam ediyor

ABD'de tüketici güveni şubatta geriledi

Bakan Bolat: Uyguladığımız politikalarla güveni artırarak yatırım, üretim ve istihdam ortamını iyileştiriyoruz

Bakan Bolat: Uyguladığımız politikalarla güveni artırarak yatırım, üretim ve istihdam ortamını iyileştiriyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Genç ve kadın istihdamının artması ile dengeli büyüme perspektifimizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Genç ve kadın istihdamının artması ile dengeli büyüme perspektifimizi sürdüreceğiz
Toplanan inek sütü miktarı 2024'te 11,2 milyon tonu aştı

Toplanan inek sütü miktarı 2024'te 11,2 milyon tonu aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet