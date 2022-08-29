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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 94,3 oldu

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 94,3 değerini aldı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 29.08.2022
Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 94,3 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda 93,4 iken ağustosta yüzde 1 yükselerek 94,3 oldu.

Tüketici güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 6,1 artışla 72,2'ye çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,1 azalışla 101,4'e düştü.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 azalarak 116,2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 112,9'a inerken inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artışla 86,3'e yükseldi.

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