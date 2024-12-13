ECOWAS, 75 milyon dolarlık yenilenebilir enerji tesisi için yol haritasını tamamladı
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 75 milyon dolarlık yenilenebilir enerji tesisi için yol haritası çalışmasını tamamladığını duyurdu.
Abuja
ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen "53. ECOWAS Bakanlar Konseyi Olağan Oturumu"nun ardından yaptığı açıklamada, bölgede yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda 75 milyon dolarlık tesis için yol haritası çalışmasının tamamlandığını belirtti.
Touray, bu tesisin bölgede temiz enerji çözümlerini desteklemek amacıyla hibe, kredi ve garanti sağlamak üzere rekabetçi teklif çağrılarıyla faaliyet göstereceğini kaydetti.
Bu bölgesel bütünleştirici projenin, Nijerya'yı Fas'a bağlayan doğal gaz boru hattı inşa etmeyi amaçladığını belirten Touray, boru hattının ECOWAS üyesi ülkeleri ve Moritanya'yı beslemesi ve gelecekte Avrupa'ya uzanmasının planlandığını ifade etti.
Bölgedeki gıda güvenliği konusuna da değinen Touray, gıda güvenliği sorunuyla mücadele etmek amacıyla ECOWAS'ın "Pirinç Atağı" Projesi'ni başlattığını söyledi.
Touray, proje kapsamında 2035 yılına kadar bölgesel pirinç üretiminde kendi kendine yeterliliği sağlamayı hedeflediklerini ve bu girişim doğrultusunda 33 milyon ton işlenmiş pirinç üretiminin planlandığını belirtti.
Birlik Çağrısı
Touray, oturumda güvenlik tehditleri, terörizm, şiddet içeren aşırılık ve organize suç gibi konuların önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi.
ECOWAS'ın bu zorluklarla mücadeleye bağlılığını yineleyen Touray, Mali, Burkina Faso ve Nijer’in örgütten ayrılma kararını yeniden gözden geçirmesi yönündeki umutlarını dile getirdi.
Touray, bölgesel hedeflerin başarılmasında birlik ve işbirliğinin önemine dikkati çekerek, "Bölgemizin gücü, kolektif çabalarımızda yatıyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.