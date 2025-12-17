Dolar
42.72
Euro
50.11
Altın
4,321.04
ETH/USDT
2,920.00
BTC/USDT
86,484.00
BIST 100
11,307.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ECB için orta vadede faiz artırımları olabilir

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirim döngüsünün sona erdiğine yönelik öngörüler gücünü korurken bankanın orta vadede faiz artırımına başlayabileceğine yönelik tahminler de öne çıkıyor.

Burhan Sansarlıoğlu, Ali Canberk Özbuğutu  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
ECB için orta vadede faiz artırımları olabilir

İstanbul

ECB'nin aralık ayı toplantısında politika faizlerinde değişikliğe gitmesi beklenmezken orta vadeye ilişkin faiz artırım öngörüleri de masada.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ECB'nin ekim ayında gerçekleştirdiği son toplantısında bu yana politika yapıcıların bankanın politikasının "iyi durumda" olduğu yönündeki görüşlerini destekleyen daha fazla kanıt ortaya çıktı.

Avro Bölgesi'nde açıklanan makroekonomik veriler büyüme ve enflasyonda yukarı yönlü risklerin artabileceğini gösterdi.

ECB üyesi İsabel Schnabel, bankanın faizlere yönelik bir sonraki hamlesinin indirim değil, artış yönünde olabileceğini belirtmişti.

Lagarde'ın faiz indirim döngüsünün sona erdiğini açıkça teyit etmesi beklenmiyor

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas van Geffen, "Avro Bölgesi'nde ekonomi yeniden ivme kazandıktan sonra 2027 yılının başlarında kademeli faiz artırımları için bir alan görüyoruz. 2027 yılının mart ve haziran ayı toplantılarında olmak üzere 2 faiz artırımı olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

ECB'nin bu ayki toplantısında politikasını değiştirmesi için herhangi neden olmadığını belirten Geffen, ekonomik verilerin bankanın beklentilerinden biraz daha iyi geldiğini vurguladı.

Geffen, ECB'nin projeksiyonlarında muhtemelen bazı iyileştirmeler yapabileceğini ifade etti.

Belirsizliğin hala yüksek olduğunu ve ECB'nin faiz oranlarını değiştirmeye isteksiz kalabileceği öngörüsünde bulunan Geffen, "Kısa vadede daha zayıf veriler görmeyi bekliyoruz. Bu durum faiz indirimi beklentilerini canlandırabilir ancak bunun daha fazla gevşemeyi gerektireceğini düşünmüyoruz." yorumunu yaptı.

ECB'nin faiz indirim döngüsünün sona erdiği yönündeki piyasa görüşünün güçleneceğini dile getiren Geffen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bunu açıkça teyit etmesini beklemiyoruz. Lagarde, muhtemelen ECB'nin 'iyi konumda' olduğunu tekrarlayacak ve bankanın hem yukarı hem de aşağı yönlü risklere karşı uyanık kalacağını ekleyecektir. ECB'nin 2026 yılında beklemede kalmasını bekliyoruz. Banka muhtemelen büyümeye yönelik tahminlerini yükseltecek."

"ECB faiz oranlarını 2 sene mevcut seviyelerde bırakabilir"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Marco Wagner de "ECB üyesi İsabel Schnabel bir sonraki faiz hamlesinin artırım yönünde olacağı yönündeki beklentilerinden rahatsız değil." dedi.

Schnabel'in bir sonraki faiz hamlesinin artırım yönünde olabileceğine dair açıklamasının temelinde büyüme ve enflasyonda gördüğü yukarı yönlü risklerin olduğunu belirten Wagner ancak ECB ekonomistlerinin enflasyon konusunda farklı bir görüş benimseyebileceğini vurguladı.

"ECB Ekonomistleri enflasyonun 2026 yılında ECB'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefinin altında kalacağı tahmininde bulunacakları gibi AB Emisyon Ticaret Sistemi 2 çerçevesinin Ocak 2027'den Ocak 2028'e ertelenmesi nedeniyle ECB yetkililerinin 2027 yılında daha düşük muhtemelen yüzde 1,7 seviyesinde enflasyon tahmininde bulunmaları beklenmektedir." yorumunu yapan Wagner şunlara dikkati çekti:

"Bu durum, yakın gelecekte faiz artırımına karşı bir argüman oluşturma olasılığını artıracaktır. Temel senaryomuz, ECB'nin faiz oranlarını önümüzdeki 2 sene mevcut seviyelerde bırakacağı yönünde. Ancak orta vadede ECB Üyesi Schnabel'in yüksek enflasyon konusundaki endişelerine katılıyoruz. Yapısal faktörler, Avro bölgesi ülkelerinin mali paketleri, savunma yatırımları gibi gelişmeler bu duruma katkıda bulunuyor. Bu bakımdan, orta vadede faiz oranlarında artışlar da olabileceğini öngörebiliriz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin en kirli havasına sahip Iğdır'da bol oksijen için ağaçlandırma hamlesi
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına ilişkin açıklama: Rakam için çok erken
Sındırgı ve Simav'daki depremler, Santorini'deki depremlere benziyor
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Benzer haberler

ECB için orta vadede faiz artırımları olabilir

ECB için orta vadede faiz artırımları olabilir

ECB, küçük bankalar için daha basit kurallar önerisinde bulunacak

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

Küresel piyasalar Fed haftasına giriyor

Küresel piyasalar Fed haftasına giriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet